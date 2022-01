Quirinale, Conte all’assemblea M5s: “Un paletto è che il governo non perda giorni di lavoro. Asse con Pd-Leu è solido, ma ho aperto canale col centrodestra (in particolare Salvini)” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un punto fermo Giuseppe Conte lo ha voluto fissare e non è per niente secondario: “Il governo non perda neanche un giorno di lavoro”. Il presidente 5 stelle, davanti all’Assemblea congiunta dei parlamentari, ha aperto il primo vertice ufficiale sul voto per il Quirinale ribadendo la necessità che il gruppo “sia compatto” per manifestare la sua “forza politica”. E se sui nomi non vuole esporsi, l’ex premier ha parlato piuttosto del metodo e dato alcuni segnali. Il primo è la blindatura del governo Draghi per evitare a qualsiasi costo “il voto anticipato”. Poi ha difeso “il campo progressista”, definendo “solido” l’Asse con Pd e Leu che quindi può lavorare unito, ma ha anche informato del dialogo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un punto fermo Giuseppelo ha voluto fissare e non è per niente secondario: “Ilnonneanche un giorno di”. Il presidente 5 stelle, davanticongiunta dei parlamentari, hail primo vertice ufficiale sul voto per ilribadendo la necessità che il gruppo “sia compatto” per manifestare la sua “forza politica”. E se sui nomi non vuole esporsi, l’ex premier ha parlato piuttosto del metodo e dato alcuni segnali. Il primo è la blindatura delDraghi per evitare a qualsiasi costo “il voto anticipato”. Poi ha difeso “il campo progressista”, definendo “” l’con Pd e Leu che quindi può lavorare unito, ma ha anche informato del dialogo ...

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - TeresaBellanova : Io vorrei chiedere a #Conte: ma quanto conti sul #Quirinale? Perchè è scappato anche davanti alla sua possibile can… - Ettore_Rosato : Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e n… - sole24ore : Quirinale, Conte a M5S: «Canale diretto con centrodestra, in particolare Salvini» - BomprezziMarco : RT @Ettore_Rosato: Conte dice che M5S sarà ago della bilancia nell'elezione per il #Quirinale. Vero... Hanno proposto nell’ordine e nelle… -