Nastasic | “Non era facile vincere a Napoli | siamo felicissimi”

Matija Nastasic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Nastasic: "Non era facile vincere a Napoli"

"Partita pazzesca. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nonostante le due cose incredibili prima dell'intervallo non abbiamo mollato e anche in 10 abbiamo giocato bene infine abbiamo vinto. Abbiamo reagito bene come squadra, non era facile venire qui dopo il ko con il Torino".

"Titolare dopo tanto tempo? Contento di aver aiutato i compagni, spero di continuare su questa strada. Ora pensiamo al Genoa, dobbiamo vincere perché ..."

