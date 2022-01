Metalli critici, la Francia detta la linea per l’autonomia strategica (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel momento in cui la Francia eredita la presidenza del Consiglio europeo, il governo parigino ha svelato nella giornata di lunedì un piano per la securitizzazione delle forniture di Metalli critici per la transizione e la mobilità elettrica. Si tratta di un importante passo avanti, da parte di uno dei paesi leader dell’Unione, in uno dei dossier più caldi per le cancellerie europee. Il progetto segue le raccomandazioni del rapporto commissionato a settembre 2020 dal governo francese a Philippe Varin (ex uomo d’affari, attualmente nel consiglio di amministrazione di Suez Group e presidente dell’associazione degli industriali transalpini, France Industrie, in precedenza nel direttivo di PSA), con tre focus specifici: valutare con gli industriali francesi il livello di sicurezza delle forniture dei Metalli; avanzare le ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel momento in cui laeredita la presidenza del Consiglio europeo, il governo parigino ha svelato nella giornata di lunedì un piano per la securitizzazione delle forniture diper la transizione e la mobilità elettrica. Si tratta di un importante passo avanti, da parte di uno dei paesi leader dell’Unione, in uno dei dossier più caldi per le cancellerie europee. Il progetto segue le raccomandazioni del rapporto commissionato a settembre 2020 dal governo francese a Philippe Varin (ex uomo d’affari, attualmente nel consiglio di amministrazione di Suez Group e presidente dell’associazione degli industriali transalpini, France Industrie, in precedenza nel direttivo di PSA), con tre focus specifici: valutare con gli industriali francesi il livello di sicurezza delle forniture dei; avanzare le ...

