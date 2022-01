L'ultimo omaggio a David Sassoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Il feretro di David Sassoli è in Campidoglio dove alle 10.30 è stata aperta al pubblico la camera ardente. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Per firmare il libro di condoglianze online clicca qui. Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Il feretro diè in Campidoglio dove alle 10.30 è stata aperta al pubblico la camera ardente. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Per firmare il libro di condoglianze online clicca qui.

Advertising

Europarl_IT : I cittadini europei e le autorità italiane hanno reso omaggio a David Sassoli per l’ultimo saluto a Roma. Le immag… - Totonno_Casillo : @annatrieste dai mettiamola così: è stato l'ultimo omaggio al tifoso viola #DavidSassoli. - benjamn_boliche : RT @Europarl_IT: I cittadini europei e le autorità italiane hanno reso omaggio a David Sassoli per l’ultimo saluto a Roma. Le immagini son… - Rom_Lisa : RT @Europarl_IT: I cittadini europei e le autorità italiane hanno reso omaggio a David Sassoli per l’ultimo saluto a Roma. Le immagini son… - coccia_luana : RT @Europarl_IT: I cittadini europei e le autorità italiane hanno reso omaggio a David Sassoli per l’ultimo saluto a Roma. Le immagini son… -