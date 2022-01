LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2022 in DIRETTA: si parte! Occhi puntati su Jacquelin. L’Italia ci prova con Hofer e Windisch (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Inizia a salire un po’ di tensione alla postazione di partenza. I favoriti: lo svedese Sebastian Samuelsson (pettorale 4), i francesi Emilien Jacquelin (16) e Quentin Fillon Maillet (17), senza dimenticare il russo Aleksandr Loginov (6). 14.15 Per L’Italia in gara ci sono Thomas Bormolini (pettorale 34), il rientrante Lukas Hofer (35), Tommaso Giacomel (46), Dominik Windisch (82) e Didier Bionaz (104). 14.10 Venti minuti al via di questa prova. 14.05 Biathleti in questo momento impegnati nelle fasi di azzeramento. 14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Biathlon della sesta tappa della Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Inizia a salire un po’ di tensione alla postazione di partenza. I favoriti: lo svedese Sebastian Samuelsson (pettorale 4), i francesi Emilien(16) e Quentin Fillon Maillet (17), senza dimenticare il russo Aleksandr Loginov (6). 14.15 Perin gara ci sono Thomas Bormolini (pettorale 34), il rientrante Lukas(35), Tommaso Giacomel (46), Dominik(82) e Didier Bionaz (104). 14.10 Venti minuti al via di questa. 14.05 Biathleti in questo momento impegnati nelle fasi di azzeramento. 14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladellamaschile didella sesta tappa della Coppa del Mondo ...

