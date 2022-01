Le parole di Barone su Vlahovic | addio a gennaio?

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il direttore generale della Fiorentina Joeha parlato del futuro di Dusan, su cui non si hanno garanzie. Il serbo lascerà sicuramente la Toscana a giugno, ma possibile che il suoavvenga già nel mercato di? Così: “Si parla ogni giorno di. Noi vogliamo parlare semplicemente del gruppo. Suabbiamo già parlato e detto tanto, ci aspettiamo una risposta immediata da lui e dal suo gruppo per il futuro. Noi abbiamo i nostri piani”. Il dirigente ha poi continuato: “Due giorni fa ho chiesto a Dusan di capire immediatamente il suo futuro, se resta o se va via. Deve dirlo pubblicamente, noi dobbiamo prendere la nostra decisione”. Infinesi è soffermato ...

mlpfootball : le parole di #barone su #Vlahovic: Se vuole restare lo dica pubblicamente e firmi. Ma da quel che ho sentito non mi… - MCalcioNews : Fiorentina, Barone: 'Vlahovic? Deve dire pubblicamente che intenzioni ha. Per ora nessun offerta pervenuta'… - oscarvalle1984 : RT @junews24com: Vlahovic Juve, Barone: «Se vuole andarsene lo dica! Nessuna offerta ufficiale» - - junews24com : Vlahovic Juve, Barone: «Se vuole andarsene lo dica! Nessuna offerta ufficiale» - - Barone_Giov : RT @calcaralaura: Capito? Bill Gates: “Questo è stato un test interessante sulla fiducia delle persone nei loro politici o nel loro siste… -

In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic: ledel direttore viola Joe BaroneCon i suoi 16 gol in campionato guida la classifica dei cannonieri della Serie A. Dusan Vlahovic continua però ad essere al centro delle voci di mercato: il ...... ha sottolineato come 'resistenza, flessibilità e sinergia, siano state lecentrali per il ... Lia, collaboratrice del Dirigente Scolastico dell'Istituto Psaumide di Santa Croce Camerina, ...Quale sarà il futuro per Dusan Vlahovic? L'attaccante serbo in scadenza di contratto è ancora in bilico tra l'addio alla Fiorentina e la permanenza. Il club viola ha ...Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro il Napoli. Il dirigente viola è tornato a parlare sulla delicata questione del futuro di Vlahovic. Ec ...