La ricerca via Telegram di persone con tampone positivo per ottenere il green pass sotto falso nome (Di giovedì 13 gennaio 2022) C'è un nuovo passaparola su Telegram che cerca di mettere in piedi l'ennesimo tentativo per "aggirare il sistema" (è questo il titolo di un messaggio che sta circolando insistentemente). Funziona così. Mettiamo che io mi chiami M.R. e che non abbia il Covid-19. Non sono vaccinato e voglio il green pass rafforzato: come faccio? Ultimamente, si stanno diffondendo queste richieste su Telegram. M.R. potrebbe quindi entrare in contatto, mettiamo il caso, con un G.V. che invece è positivo: con la tessera sanitaria di M.R., G.V. potrebbe andare in farmacia a fare un tampone e, sfruttando il fatto che in molti casi non si chiede più la carta d'identità, risultare positivo. A quel punto, nel sistema informatico, M.R. – che in realtà è negativo – avrà un ...

