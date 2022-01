La Fiorentina ha già deciso quando dire addio a Vlahovic

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lasi è rassegnata a perderee ha giàcederlo: la conferma arrivattamente dal New York Times. Dala legge Bosman è entrata in vigore il calciomercato ha visto cambiare in modo netto gli equilibri di potere tra i club, i calciatori e gli agenti di questi ultimi. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : Appunti post campionato: alla #Juve serve un attaccante come il pane (e non solo). Alla #Lazio serviva, servirà (re… - serieAnews_com : #Calciomercato, la #Fiorentina vuole cedere #Vlahovic già a gennaio. Ma il giocatore si è messo di traverso. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: NY TIMES - La Fiorentina vorrebbe cedere Vlahovic già a Gennaio - susydigennaro : RT @napolimagazine: NY TIMES - La Fiorentina vorrebbe cedere Vlahovic già a Gennaio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NY TIMES - La Fiorentina vorrebbe cedere Vlahovic già a Gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina già

fiorentinanews.com

DIRETTA/ Napolivideo streaming tv: match utile per testare i volti nuovi! FACILE PER I ... Sfida che potrebbe essereun crocevia decisivo nel cammino delle due formazioni nella ...Per lui laha investito una cifra importante, circa 14 milioni di euro. Più noto a noi italiani è Piatek che avevagiocato con le maglie di Genoa e Milan prima di essere ceduto all'...