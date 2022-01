La circolazione stradale al tempo dei monopattini? Contiene diverse novità | spiegate in questo prontuario

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Cosa accade a chi per spostarsi ha scelto un monopattino che non possiede però i requisiti di legge? O che magari sul monopattino viaggia salendo sui marciapiedi o imboccando strade contromano o, ...

Advertising

BelowZe06488979 : @colvieux La circolazione stradale si basa sulla accettazione del rischio da parte della società. Si consente una a… - ModenaPM : #ViabilitàMO #13gennaio terminati i rilievi dell’#incidente stradale. ? Circolazione ora regolare - graz848 : @LucaLeo89 @SilvestriMd Il controesempio che spesso faccio in questi casi, che evidenzia tutta l'ipocrisia di quest… - PALERMOPM : Lavori - PALERMOPM : Lavori -

Ultime Notizie dalla rete : circolazione stradale

Agronotizie

...il monopattino è stato "truccato") quanto costerà quella "bravata" ai genitori? Sono solo alcune delle domande alle quali risponde il nuovo "Prontuario delle violazioni alla" ...Gli agenti della Volante della Questura si sono occupati di regolare lafino ad arrivare a chiudere temporaneamente al traffico la ss16 per agevolare le operazioni di soccorso. ...Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei ...Tragedia su via Pontina a Latina, dove un automobilista è morto, sbalzato dall’auto e precipitato dal cavalcavia, a seguito di un incidente ...