Jason Momoa e Lisa Bonet si dicono addio | una delle coppie d’oro di Hollywood si separa

(Di giovedì 13 gennaio 2022)hanno annunciato lazione: unapiù romantiche disi èta, e la notizia è arrivata con grandissima sorpresa. In un post congiunto su Instagram, i due hanno spiegato i motivi del perché il loro matrimonio è finito: “Abbiamo sentito gli strappi e i cambiamenti di questo periodo pieno di trasformazioni. Una rivoluzione è in corso – e la nostra famiglia non fa eccezioni. Ci sentiamo coinvolti in questi cambiamenti intorno a noi”, così si legge sul post di Instagram. “Perciò, condividiamo con voi la notizia: ci stiamondo.” La coppia ci tiene a specificare che non si stanno dicendoperché non meritano di stare insieme, ma per ...

ParamountItalia : Amore finito per una delle coppie più belle del mondo: Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati ?? #JasonMomoa… - RaiNews : Nell’annuncio postato sui social si legge che “la coppia ha sofferto gli strappi e i cambiamenti di questo periodo… - Cosmopolitan_IT : Finisce un'altra storia: Jason Momoa e Lisa Bonet si separano dopo 16 anni - Adnkronos : Jason #Momoa e Lisa Bonet si dicono addio. Qui le dichiarazioni: - silviarussso1 : RT @We_Are_Legends1: Entro su twitter e vedo 'Jason Momoa' in tendenza... Io:'Oh finalmente se lo filano, vediamo cosa dicono' *Jason Mom… -

Una delle storie amorose più romantiche di Hollywood purtroppo è arrivata alla fine: poco fa i due attori hanno annunciato su Instagram che si stanno separando. Conosciutisi nel 2005, due anni più ...and Lisa Bonet 's romance was the definition of relationship goals ahead of their January 2022 split . In the early 2000s, the lovebirds were introduced through mutual friends at a Los ...(KIKA) - Jason Momoa e Lisa Bonet si dicono addio dopo 16 anni: erano una delle coppie più longeve di Hollywood e la fine della loro relazione sembrava inimmaginabile. Su Instagram lui annuncia la fin ...Con uno scatto dal set che vede coinvolti i principali protagonisti, la troupe ha annunciato la fine dei lavori.