Inter, Sanchez si prende la scena e segna il gol vittoria: è Maravilla (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alexis Sanchez ha regalare la Supercoppa Italiana all’Inter Tutto ormai lasciava presagire ai calci di rigore, invece, Alexis Sanchez, ha detto no. Il cileno ha infilato da due passi Perin proprio allo scadere e ha regalato ai nerazzurri la Supercoppa Italiana 2021/2022. Per il cileno gol-riscatto dopo un periodo non facile, che ora può finalmente tornare a sorridere. “All’ultimo respiro, la Maravilla del Niño. La sesta Supercoppa nerazzurra porta infatti la firma di Alexis Sanchez. Proprio lui, quello che solo un paio di mesi sembrava più fuori che dentro il pianeta nerazzurra. Sempre ammaccato, sempre acciaccato, mai in condizione. E soprattutto con 7 milioni di euro di ingaggio ad appesantire i conti di viale Liberazione. A gennaio, insomma, sembrava dovesse partire, invece che diventare ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alexisha regalare la Supercoppa Italiana all’Tutto ormai lasciava presagire ai calci di rigore, invece, Alexis, ha detto no. Il cileno ha infilato da due passi Perin proprio allo scadere e ha regalato ai nerazzurri la Supercoppa Italiana 2021/2022. Per il cileno gol-riscatto dopo un periodo non facile, che ora può finalmente tornare a sorridere. “All’ultimo respiro, ladel Niño. La sesta Supercoppa nerazzurra porta infatti la firma di Alexis. Proprio lui, quello che solo un paio di mesi sembrava più fuori che dentro il pianeta nerazzurra. Sempre ammaccato, sempre acciaccato, mai in condizione. E soprattutto con 7 milioni di euro di ingaggio ad appesantire i conti di viale Liberazione. A gennaio, insomma, sembrava dovesse partire, invece che diventare ...

