Inter, con Marotta, Ausilio e Baccin accordo di rinnovo triennale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con l'arrivo del Presidente dell'Inter Steven Zhang in Italia si profila il rinnovo di contratto per Marotta, Ausilio e Baccin: ecco le ultime L'Inter e la sua dirigenza pronta a proseguire insieme: Marotta, Ausilio e Baccin firmeranno un accordo di rinnovo triennale. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i tre dirigenti nerazzurri hanno raggiunto la piena sinergia con il Presidente Steven Zhang e la prossima settimana potrebbe già arrivare l'annuncio. Dopodiché, più avanti, si inizierà il dialogo per allungare anche il contratto di Simone Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

