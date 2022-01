Indebito rilascio Pass | infermiere pentito | io anello catena

(Di giovedì 13 gennaio 2022) E' "" e si è "reso conto dei propri errori" ma sostiene di essere solo "undellae non certo l'organizzatore", Emanuele Luchetti, 51enneprofessionale di Falconara (...

E' "pentito" e si è "reso conto dei propri errori" ma sostiene di essere solo "un anello della catena e non certo l'organizzatore", Emanuele Luchetti, 51enne infermiere professionale di Falconara (...Sono andate invece ai domiciliari quattro persone (tra cui Gabriele Galeazzi , un noto avvocato anconetano di 53 anni) ritenute intermediari neldella certificazione.E' "pentito" e si è "reso conto dei propri errori" ma sostiene di essere solo "un anello della catena e non certo l'organizzatore", Emanuele Luchetti, 51enne infermiere professionale di Falconara (Anc ...L'infermiere è stato arrestato con l'accusa di aver finto di somministrare vaccini all'hub in cambio di somme di denaro che superavano anche i 300 euro ogni 'prestazione' ...