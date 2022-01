Incendio in via Bellezia, sgomberati gli uffici del Comune (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prosegue la messa in sicurezza della zona attorno all’Incendio divampato in via Bellezia, in centro a Torino, a fianco del palazzo comunale. Come spiega l’assessore con delega alla Protezione Civile Francesco Tresso: “La viabilità su via Bellezia e sulla limitrofa via Corte d’Appello è stata interrotta. L’edificio in questione è stato sgomberato e non ci sono persone coinvolte; precauzionalmente anche gli uffici del palazzo comunale che affacciano su via Bellezia sono stati evacuati. L’emergenza è ora rientrata, gli uffici comunali hanno ripreso l’attività, appena sarà possibile accedere per verificare il livello di danno si provvederà ad emettere un’ordinanza per dichiarare la parziale inagibilità dell’edificio in questione: sicuramente del piano soffitte alla cui altezza si è ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prosegue la messa in sicurezza della zona attorno all’divampato in via, in centro a Torino, a fianco del palazzo comunale. Come spiega l’assessore con delega alla Protezione Civile Francesco Tresso: “La viabilità su viae sulla limitrofa via Corte d’Appello è stata interrotta. L’edificio in questione è stato sgomberato e non ci sono persone coinvolte; precauzionalmente anche glidel palazzo comunale che affacciano su viasono stati evacuati. L’emergenza è ora rientrata, glicomunali hanno ripreso l’attività, appena sarà possibile accedere per verificare il livello di danno si provvederà ad emettere un’ordinanza per dichiarare la parziale inagibilità dell’edificio in questione: sicuramente del piano soffitte alla cui altezza si è ...

