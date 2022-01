Il principe Andrea pronto a pagare 10 milioni per chiudere il processo con Virginia Giuffre (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oramai è ufficiale che il principe Andrea dovrà affrontare in tribunale le accuse di abusi sessuali presentata da Virginia Giuffre. La decisione del giudice di ieri ha creato scompiglio nel Regno Unito, dove lo scandalo – già nell’aria da tempo – si è palesato. Secondo quello che rivela in esclusiva il The Sun, però, Andrea … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oramai è ufficiale che ildovrà affrontare in tribunale le accuse di abusi sessuali presentata da. La decisione del giudice di ieri ha creato scompiglio nel Regno Unito, dove lo scandalo – già nell’aria da tempo – si è palesato. Secondo quello che rivela in esclusiva il The Sun, però,… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

