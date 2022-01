I concerti di Gianni Morandi prima e dopo Sanremo per Stasera Gioco In Casa

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Alcuni deidiattesi per il 2022 sono già stati annunciati. Si tratta delle date in programma al Teatro Duse di Bologna e inizialmente attese ella stagione 2019/2020, poi rimandate a causa del covid-19. La partecipazione dell’artista al Festival di2022 non impedisce il recupero degli appuntamenti, che si terranno siachela partecipazione dialla competizione canora, tra i 25 Big annunciati da Amadeus. Da martedì 1 a sabato 5 febbraio di quest’anno, sul palco del Teatro Ariston divedremo uno dei cantanti italiani che ha messo d’accordo intere generazioni, amato da giovani e meno giovani.al Festival presenta il ...

