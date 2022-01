Gli insegnanti scendono in piazza a Parigi contro la gestione della pandemia: le immagini dello sciopero (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli insegnanti francesi marciano verso il ministero dell’Istruzione per chiedere chiarezza al governo sulle misure anti-Covid nelle scuole. Allo sciopero – indetto dai sindacati – ha aderito il 75 per cento degli insegnanti della primaria e il 62 per cento del personale scolastico delle scuole medie e superiori. Con l’aumento dei contagi, a causa della variante Omicron, il governo è stato costretto a cambiare le misure anti-Covid tre volte in una settimana. Dal ritorno in classe dopo le vacanze di Natale, infatti, le scuole devono rispettare il nuovo protocollo sanitario: in caso di un positivo in classe, gli alunni devono sottoporsi a un tampone – antigenico o molecolare – nel momento in cui viene annunciato il caso e poi altri due test a due giorni di distanza ognuno, che devono certificare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Glifrancesi marciano verso il ministero dell’Istruzione per chiedere chiarezza al governo sulle misure anti-Covid nelle scuole. Allo– indetto dai sindacati – ha aderito il 75 per cento degliprimaria e il 62 per cento del personale scolastico delle scuole medie e superiori. Con l’aumento dei contagi, a causavariante Omicron, il governo è stato costretto a cambiare le misure anti-Covid tre volte in una settimana. Dal ritorno in classe dopo le vacanze di Natale, infatti, le scuole devono rispettare il nuovo protocollo sanitario: in caso di un positivo in classe, gli alunni devono sottoporsi a un tampone – antigenico o molecolare – nel momento in cui viene annunciato il caso e poi altri due test a due giorni di distanza ognuno, che devono certificare la ...

