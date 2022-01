Chiellini - Barella | il contatto c' è ma per l' arbitro l' interista accentua la caduta | niente rigore

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sempre vicino all'azione e quindi molto sicuro quando deve decidere. Veementi le proteste dell'Inter al 10' dopo uno scontro in area fra il lanciatissimo: lo juventino non tocca il ...

Sempre vicino all'azione e quindi molto sicuro quando deve decidere. Veementi le proteste dell'Inter al 10' dopo uno scontro in area fra il lanciatissimo: lo juventino non tocca il pallone ma Doveri ritiene accentuato il volo dell'interista. Nulla di irregolare anche nel contatto Bernardeschi - De Vrij nei sedici metri. Convinto, l'...E una vibrante protesta di Inzaghi per un contatto in area fra. Il pareggio dei nerazzurri, con Lautaro , è poi arrivato proprio su un rigore , cercato più da Dzeko che provocato ...Sempre vicino all’azione e quindi molto sicuro quando deve decidere. Veementi le proteste dell’Inter al 10’ dopo uno scontro in area fra il lanciatissimo Barella e Chiellini: lo juventino non tocca il ...Ai nerazzurri il primo trofeo della stagione: decide il cileno nell’ultima azione prima dei rigori. Al 90’ era 1-1 con McKennie e Lautaro ...