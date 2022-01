Chiamate indesiderate, ora è possibile bloccarle: ecco come fare (Di giovedì 13 gennaio 2022) Potrebbe volerci ancora poco per l'entrata in vigore della "versione 2.0" del Registro pubblico delle opposizioni: "qualche settimana", stando a quanto ha detto su Twitter il deputato e giornalista Simone Baldelli, citando come fonte il Viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin in persona, a capo dell'intero progetto. È una tempistica vaga, ma ragionevolmente ufficiale e soprattutto che presuppone ancora un'attesa ragionevolmente breve. Insomma, incrociamo l'incrociabile, anche perché si tratterà di un netto passo avanti rispetto all'attuale versione del Registro: -Tabula rasa. A prescindere dai consensi dati in precedenza, magari senza rendersene bene conto, la nuova versione del registro bloccherà tutte le Chiamate senza eccezioni. Sarà possibile anche iscriversi nuovamente, in caso si fosse espresso un ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 gennaio 2022) Potrebbe volerci ancora poco per l'entrata in vigore della "versione 2.0" del Registro pubblico delle opposizioni: "qualche settimana", stando a quanto ha detto su Twitter il deputato e giornalista Simone Baldelli, citandofonte il Viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin in persona, a capo dell'intero progetto. È una tempistica vaga, ma ragionevolmente ufficiale e soprattutto che presuppone ancora un'attesa ragionevolmente breve. Insomma, incrociamo l'incrociabile, anche perché si tratterà di un netto passo avanti rispetto all'attuale versione del Registro: -Tabula rasa. A prescindere dai consensi dati in precedenza, magari senza rendersene bene conto, la nuova versione del registro bloccherà tutte lesenza eccezioni. Saràanche iscriversi nuovamente, in caso si fosse espresso un ...

