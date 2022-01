Calciomercato Roma | Kostic l’ultima richiesta di Mourinho

(Di giovedì 13 gennaio 2022), anche il serbo tra gli obiettivi del club giallorosso.di Mou alla società Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche lasu Filip. L’esterno serbo è in uscita dall’Eintracht e, in estate, potrebbe essere tra i volti nuovi in casa giallorossa. Contatti già avviati per esaudire ladi Josè. Prima, però, ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter, altro club sulle tracce del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : L'arrivo di Sergio #Oliveira a #Roma è programmato per domattina se @OfficialASRoma e @FCPorto definiranno gli ulti… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, domani le visite mediche di Mayoral e Villar col @GetafeCF e di Calafiori col… - DiMarzio : .@OfficialASRoma ufficiale l'arrivo di #SergioOliveira: 'È fantastico essere qui' - CalcioNews24 : #Roma, è Kostic l'ultima idea da regalare a #Mourinho ?? - Gazzetta_it : Calafiori, Villar e Mayoral salutano la #Roma. Tiago Pinto non molla Kamara #calciomercato

Commenta per primo Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore della, Ainsley Maitland - Niles ha parlato della nuova avventura: 'Sono convinto che sia io che Sergio Oliveira porteremo questa mentalità per vincere tutti insieme. Il club ci chiede di vincere, se ...Gli 8 - 10 milioni del suo arrivo in anticipo sarebbero da scalare a giugno dalla cifra che il club francese deve allaper i riscatti di Pau Lopez e Under. Oltre allain Italia, Kamara ...La società inglese lo valuta intorno ai 13 milioni di euro. I biancocelesti vorrebbero portarlo a Roma già nei prossimi giorni, ma con la formula del prestito. In cima alla lista c'è anche il nome di ...Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Daniele Iacoponi. Il calciatore, classe 2002, arriva dal Parma in prestito fino a giugno 2022. Iacoponi, originario di Roma, è un esterno di ...