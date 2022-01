Boom di truffe on line, ecco come riconoscerle. “Dalla Parte del Consumatore” apre uno sportello (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Quello che emerge dal report 2021 redatto Dalla Polizia Postale è un dato allarmante dal punto di vista giuridico, economico e sociale che, però, la nostra Associazione aveva ampiamente previsto”. È il commento dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” in merito all’aumento delle truffe on line nel 2021 rispetto al 2020. Dal rapporto annuale della Polizia Postale (www.poliziadistato.it) si evince che nel 2021 le truffe on line sono aumentate del 27 % rispetto al 2020. “A causa della pandemia, abbiamo assistito al passaggio da Consumatore on store a Consumatore on line – afferma Emilio Graziuso, responsabile dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Quello che emerge dal report 2021 redattoPolizia Postale è un dato allarmante dal punto di vista giuridico, economico e sociale che, però, la nostra Associazione aveva ampiamente previsto”. È il commento dell’Associazione Nazionale “del” in merito all’aumento delleonnel 2021 rispetto al 2020. Dal rapporto annuale della Polizia Postale (www.poliziadistato.it) si evince che nel 2021 leonsono aumentate del 27 % rispetto al 2020. “A causa della pandemia, abbiamo assistito al passaggio daon store aon– afferma Emilio Graziuso, responsabile dell’Associazione Nazionale “...

