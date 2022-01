**Bce: crisi chip continuerà fino a 2023, squilibrio offerta più grave del previsto** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - La Bce "prevede che sia la capacità di produzione di semiconduttori sia la capacità delle navi da carico restino contenute nel 2023" mentre le strozzature dal lato dell'offerta "dovrebbero iniziare ad attenuarsi a partire dal secondo trimestre del 2022 e riassorbirsi pienamente" entro il prossimo anno. Nel Bollettino Economico si riconosce che "lo squilibrio tra la netta ripresa della domanda mondiale e le carenze dal lato dell'offerta è stato più grave e prolungato di quanto inizialmente previsto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - La Bce "prevede che sia la capacità di produzione di semiconduttori sia la capacità delle navi da carico restino contenute nel" mentre le strozzature dal lato dell'"dovrebbero iniziare ad attenuarsi a partire dal secondo trimestre del 2022 e riassorbirsi pienamente" entro il prossimo anno. Nel Bollettino Economico si riconosce che "lotra la netta ripresa della domanda mondiale e le carenze dal lato dell'è stato piùe prolungato di quanto inizialmente previsto".

