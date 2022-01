Australian Open 2022, le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Djokovic e Medvedev, Sinner a 33 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo all’inizio degli Australian Open 2022. Lo slam Australiano è assolutamente l’appuntamento più importante della prima parte di stagione e dunque nessuno vorrà sbagliare. Lo spettacolo di certo non mancherà e l’Italia intera spera in un grande risultato da parte di qualche azzurro. Andando a vedere le quote di diversi book-makers, i vari portali di scommesse considerano Favoriti per la vittoria finale il serbo Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev. Tralasciando per un attimo i molteplici discorsi extratennistici dell’ultimo periodo (quelli ovviamente relativi al numero 1 al mondo), i giocatori qui sopraccitati arrivano infatti a questo appuntamento dopo un ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo all’inizio degli. Lo slamo è assolutamente l’appuntamento più importante della prima parte di stagione e dunque nessuno vorrà sbagliare. Lo spettacolo di certo non mancherà e l’Italia intera spera in un grande risultato da parte di qualche azzurro. Andando a vedere ledi diversi, i vari portali diconsideranoper la vittoria finale il serbo Novake il russo Daniil. Tralasciando per un attimo i molteplici discorsi extratennistici dell’ultimo periodo (quelli ovviamente relativi al numero 1 al mondo), i giocatori qui sopraccitati arrivano infatti a questo appuntamento dopo un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - FiorinoLuca : Stefanos #Tsitsipas dice la sua ?? 'Da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e h… - Eurosport_IT : 'Scommettiamo una cena che ho il Covid? È possibile che ci mandino in campo senza un test PCR ufficiale?'. Lo avev… - Pally84 : RT @roberta_vinci: Per il terzo anno consecutivo torno ai microfoni di @Eurosport_IT come commentatrice. Si inizia da lunedì con gli Aust… - luuurensa : RT @FiorinoLuca: Stefanos #Tsitsipas dice la sua ?? 'Da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e hanno se… -