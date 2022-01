17enne violentata a festa Capodanno a Roma, due arresti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aveva denunciato di aver subito violenza nella notte di Capodanno durante una festa organizzata in una villetta a Roma, in zona Primavalle. Eseguite tre misure cautelari nei confronti di altrettanti ragazzi tra i 19 e i 21 anni. Sono gravemente indiziati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata, nei confronti di una ragazza minore di 18 anni (in condizione di inferiorità psico-fisica in quanto in forte stato di alterazione psicofisica) all’interno di una casa privata. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma, è stata avviata a seguito della denuncia formalizzata nella tarda serata del 2 gennaio del 2021 nella stazione dei carabinieri di Roma La Storta, da una ragazza, che non aveva ancora compiuto 17 anni, in cui raccontava di aver subito una violenza nella ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Aveva denunciato di aver subito violenza nella notte didurante unaorganizzata in una villetta a, in zona Primavalle. Eseguite tre misure cautelari nei confronti di altrettanti ragazzi tra i 19 e i 21 anni. Sono gravemente indiziati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata, nei confronti di una ragazza minore di 18 anni (in condizione di inferiorità psico-fisica in quanto in forte stato di alterazione psicofisica) all’interno di una casa privata. L’indagine, coordinata dalla procura di, è stata avviata a seguito della denuncia formalizzata nella tarda serata del 2 gennaio del 2021 nella stazione dei carabinieri diLa Storta, da una ragazza, che non aveva ancora compiuto 17 anni, in cui raccontava di aver subito una violenza nella ...

News24_it : Stupro a Roma: 17enne violentata a Capodanno in una villa, in tre nei guai - RomaToday - bizcommunityit : Stupro a Roma: 17enne violentata a Capodanno in una villa, in tre nei guai - BinaryOptionEU : RT '17enne violentata alla festa di Capodanno, arrestati due ragazzi a #Roma. #ultimora - telodogratis : 17enne violentata a festa Capodanno a Roma, due arresti - StraNotizie : 17enne violentata a festa Capodanno a Roma, due arresti -