12 ore di cammino nella foresta col padre in spalla per farlo vaccinare: il viaggio di Tawy (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dodici ore di cammino nella foresta per consentire a suo padre di ricevere il vaccino. Sei all'andata e sei al ritorno. È la storia Tawy, 24 anni, appartenente alla piccola tribù Zo'é, che vive isolata nella fitta foresta amazzonica della parte Nord del Brasile. Wahu, padre di Tawy, di anni ne ha 67 e gravi problemi di salute gli impediscono di camminare, per questo il figlio ha deciso di percorrere chilometri e chilometri portandolo sulle proprie spalle fino al centro vaccinale più vicino. Sia Tawy che Wahu portano il m'berpót, simbolo della loro tribù, un lungo bastone di legno leggero inserito nel labbro inferiore che segna, tra i 7 e i 9 anni di età, il primo rito di passaggio e che viene mantenuto per il resto ...

