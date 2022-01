(Di mercoledì 12 gennaio 2022) In una chat interna al partito Afd aveva scritto: “questose n’è”, definenendo“un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare”. Ora Nicolaus Fest,del partito populista di destra tedesco non smentisce gli insulti al compianto presidente del Parlamento europeo. Anzi rincara la dose. Sulla pagina Facebook accusadi “aver coperto” presunti “frodi e scandali” di alcuni eurodeputati. “Il quadro tracciato nelle dichiarazioni e nei necrologi da David, il compianto presidente del Parlamento europeo, è incompleto”, scrive Fest sulla sua pagina Facebook. “Altrettanto discutibile è stato il suo silenzio sul caso del deputato liberale svedese Frederik Federley, coinvolto in gravi abusi sui minori. ...

Gabriel90719266 : RT @Misurelli77: Nicolaus Fest, eurodeputato dell'Afd (Gli amichetti tedeschi di Salvini e donna Giorgia Meloni) la formazione di estrema d… - man29ny : RT @Misurelli77: Nicolaus Fest, eurodeputato dell'Afd (Gli amichetti tedeschi di Salvini e donna Giorgia Meloni) la formazione di estrema d… - cgregorio52 : RT @janavel7: Gli alleati tedeschi di Salvini: Un eurodeputato Afd esulta per la morte di Sassoli: 'Finalmente il bastardo se n'è andato'.… - janavel7 : Gli alleati tedeschi di Salvini: Un eurodeputato Afd esulta per la morte di Sassoli: 'Finalmente il bastardo se n'è… - ienablinski : RT @Misurelli77: Nicolaus Fest, eurodeputato dell'Afd (Gli amichetti tedeschi di Salvini e donna Giorgia Meloni) la formazione di estrema d… -

Arriva innanzitutto la condanna del capo di, Jorg Meuthen. Una simile affermazione su un ...italiana del raggruppamento per le le gravi e inaccettabili affermazioni fatte dall'sulla ...Nicolaus Fest ,dell', la formazione di estrema destra tedesca, ha esultato in una chat interna del partito per la morte di David Sassoli . "Finalmente questo bastardo se n'è andato", ha scritto in un ...