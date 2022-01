Sondaggio “Porta a Porta” | FdI torna primo partito con il 20% Il Centrodestra è maggioranza

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fratelli d’Italiain pole position nelle intenzioni di voto degli italiani. Il movimento fondato da Giorgia Meloni nel 2013 resta ildel Paese. Davanti al Pd e alla Lega. Il sostanziale testa a testa elettorale tra FdI e ildi Enrico Letta è confermato anche questa settimana dalla rilevazione di Noto Sondaggi per. In controtendenza rispetto ad altri sondaggi che vedono i dem alposto. Noto sondaggi, Fratelli d’ItaliaSecondo la simulazione di voto, diffusa durante la trasmissione di Bruno Vespa, Fratelli d’Italia sarebbe sulgradino del podio con il 20%. Subendo il lievissimo calo (0,5%) rispetto alla precedente ...

Il Secolo d'Italia

