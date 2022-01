Sanremo 2022, Drusilla Foer aveva previsto tutto – Video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Drusilla Foer Drusilla Foer, nome d’arte e personaggio interpretato da Gianluca Gori, è tra le donne del Festival di Sanremo 2022. Una partecipazione che sorprende ma che in realtà era prevista e annunciata da molto tempo. La nobildonna toscana, cinica e diva, che il pubblico di Rai 1 ha conosciuto nella scorsa stagione in seconda serata con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, è molto attiva sui social e nell’ottobre del 2020 postava uno dei suoi sketch che oggi possiamo definire un presagio. Si fingeva al telefono con il direttore di Rai 1, che la chiamò per essere una delle vallette di Sanremo: “Ah che idea, ma ne è convinto? Ma guardi direttore, io non ho mai fatto la valletta. Cominciare da Sanremo mi sembra un po’ un azzardo“. La gag ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 gennaio 2022), nome d’arte e personaggio interpretato da Gianluca Gori, è tra le donne del Festival di. Una partecipazione che sorprende ma che in realtà era prevista e annunciata da molto tempo. La nobildonna toscana, cinica e diva, che il pubblico di Rai 1 ha conosciuto nella scorsa stagione in seconda serata con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, è molto attiva sui social e nell’ottobre del 2020 postava uno dei suoi sketch che oggi possiamo definire un presagio. Si fingeva al telefono con il direttore di Rai 1, che la chiamò per essere una delle vallette di: “Ah che idea, ma ne è convinto? Ma guardi direttore, io non ho mai fatto la valletta. Cominciare dami sembra un po’ un azzardo“. La gag ...

