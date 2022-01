Roberta Ragusa, 10 anni dopo la scomparsa non c’è ancora nessun cadavere (e Logli si dichiara innocente) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Esattamente 10 anni fa Roberta Ragusa, nel cuore della notte, svaniva nel nulla. La donna di Gello -frazione di San Giuliano Terme- che stava attraversando una tempesta matrimoniale con il marito Antonio Logli non è mai stata ritrovata, né morta né, tantomeno, viva. Il marito Antonio nel frattempo è stato imputato in 3 gradi di giudizio, con l’accusa di aver ucciso la moglie e di averne fatto sparire il cadavere: nel 2019 è stato condannato in via definitiva per omicidio e distruzione di cadavere. Roberta Ragusa: la crisi matrimoniale alla radice di tutto La storia di questo omicidio senza un corpo ha 3 protagonisti: Roberta Ragusa, sparita nella notte da casa sua il 13 gennaio, il marito Antonio ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Esattamente 10fa, nel cuore della notte, svaniva nel nulla. La donna di Gello -frazione di San Giuliano Terme- che stava attraversando una tempesta matrimoniale con il marito Antonionon è mai stata ritrovata, né morta né, tantomeno, viva. Il marito Antonio nel frattempo è stato imputato in 3 gradi di giudizio, con l’accusa di aver ucciso la moglie e di averne fatto sparire il: nel 2019 è stato condannato in via definitiva per omicidio e distruzione di: la crisi matrimoniale alla radice di tutto La storia di questo omicidio senza un corpo ha 3 protagonisti:, sparita nella notte da casa sua il 13 gennaio, il marito Antonio ...

Advertising

MICIO7BEAR : RT @mattino5: Dalla morte di Lilly, alla possibilità di revisione del processo sulla morte di Roberta Ragusa: tutti gli aggiornamenti in di… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: Caso Roberta Ragusa: probabile revisione del processo Logli? In diretta dalla casa della Ragusa tutti gli ultimi aggiornamen… - mattino5 : Caso Roberta Ragusa: probabile revisione del processo Logli? In diretta dalla casa della Ragusa tutti gli ultimi a… - theandparanoia : Sto facendo lavori qui a casa e ho come sottofondo mattino cinque. Stanno parlando del caso di Roberta Ragusa risa… - mattino5 : Dalla morte di Lilly, alla possibilità di revisione del processo sulla morte di Roberta Ragusa: tutti gli aggiornam… -