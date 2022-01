Quanto conta esserci al momento giusto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il TBS Title aveva scritto Jade Cargill nella placca dal primo istante in cui è nato. Tutti avevano idea che sarebbe stata lei la prima campionessa, soprattutto per il percorso che stava facendo dal suo debutto. Imbattuta, capace di vincere il feud con Red Velvet senza problemi, lanciata nel torneo da una serie di vittorie di buon livello e con al fianco una alleata di ferro come Mercedes Martinez (senza dimenticare Mark Sterling). Premessa doverosa: Jade Cargill dopo un anno è ancora acerba, si deve far “telecomandare” sul ring (come è capitato con Rosa e Ruby), in alcuni frangenti pecca di ring positioning ed è legnosa nelle sue mosse principali. Fa fatica, e si vede Quanto sia novellina sul ring. Ha davanti a sé tanto tempo, ma di lavoro da fare per QT Marshall, DDP e Cody ce n’è e anche tanto. Però questo è il momento ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il TBS Title aveva scritto Jade Cargill nella placca dal primo istante in cui è nato. Tutti avevano idea che sarebbe stata lei la prima campionessa, soprattutto per il percorso che stava facendo dal suo debutto. Imbattuta, capace di vincere il feud con Red Velvet senza problemi, lanciata nel torneo da una serie di vittorie di buon livello e con al fianco una alleata di ferro come Mercedes Martinez (senza dimenticare Mark Sterling). Premessa doverosa: Jade Cargill dopo un anno è ancora acerba, si deve far “telecomandare” sul ring (come è capitato con Rosa e Ruby), in alcuni frangenti pecca di ring positioning ed è legnosa nelle sue mosse principali. Fa fatica, e si vedesia novellina sul ring. Ha davanti a sé tanto tempo, ma di lavoro da fare per QT Marshall, DDP e Cody ce n’è e anche tanto. Però questo è il...

