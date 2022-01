Qualificazioni Australian Open 2022, il montepremi e il prize money (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money delle Qualificazioni agli Australian Open 2022, in programma da lunedì 10 gennaio. A differenza dello scorso anno, in cui il tabellone cadetto è stato disputato quasi un mese prima del main draw, nella stagione attuale torna tutto alla normalità: cifre importanti anche per i primi turni con tantissimi azzurri pronti a conquistare l’accesso al primo Slam dell’anno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio di tutti i turni. PRIMO TURNO: 15.170 euro (0 punti Atp e 2 punti Wta) SECONDO TURNO: 21.170 euro (8 punti Atp e 20 punti Wta) TERZO TURNO: 31.600 euro (16 punti Atp e 30 punti Wta) QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW: 56.800 euro (25 punti e 40 punti Wta) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ile ildelleagli, in programma da lunedì 10 gennaio. A differenza dello scorso anno, in cui il tabellone cadetto è stato disputato quasi un mese prima del main draw, nella stagione attuale torna tutto alla normalità: cifre importanti anche per i primi turni con tantissimi azzurri pronti a conquistare l’accesso al primo Slam dell’anno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio di tutti i turni. PRIMO TURNO: 15.170 euro (0 punti Atp e 2 punti Wta) SECONDO TURNO: 21.170 euro (8 punti Atp e 20 punti Wta) TERZO TURNO: 31.600 euro (16 punti Atp e 30 punti Wta) QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW: 56.800 euro (25 punti e 40 punti Wta) SportFace.

