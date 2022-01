Pensioni | governo-sindacati | partita a tutto campo | per riforma tempi serrati

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Confronto atrasulladelleda oggi fino al 7 febbraio data del primo check up politico che fornirà un quadro iniziale sulle convergenze o sulle distanze che separeranno le parti: giovani, donne, flessibilità in uscita e previdenza complementare saranno al centro di alcuni round tecnici che inizieranno già il 20 gennaio prossimo e che si succederanno instrettissimi. E’ questo il cronoprogramma messo a punto stasera nel corso di un incontro,sommato breve, circa 2 ore, tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il ministro dell’Economia, Daniele Franco e i leader di Cgil, Cisl e Uil. Un fischio di inizio per unaattesa che avvia un tavolo per il momento condiviso: ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni governo

... il documento di economia e finanza del. Si partirà proprio dai giovani e le donne. Riscatto laurea, quanto costa e come funziona quello agevolato. Tridico rilancia: gratis per tutti,...... la mancata crescita dei salari, arriverà all'età della pensione conche rischiano di non ...- che si svolge nella sede del Ministero del Lavoro di via Flavia - partecipano per il, ...Impostare, in tempi stretti, una riforma delle pensioni che incida su tre aspetti sui quali saranno costituiti altrettanti tavoli: la flessibilità nell’età di uscita dal ...E’ importante che il governo abbia confermato l’intenzione di confrontarsi con l’obiettivo di arrivare ad una riforma previdenziale che dia stabilità al sistema e che cambi l’attuale impianto ...