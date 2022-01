Advertising

Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Pd: vertice centrodestra apra dibattito su Quirinale e patto legislatura #Quirinale - MediasetTgcom24 : Pd: vertice centrodestra apra dibattito su Quirinale e patto legislatura #Quirinale - LinaVadal : RT @TgLa7: #Quirinale: venerdì vertice di centrodestra a Villa Grande, nuova residenza romana di Silvio #Berlusconi - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Quirinale, si terra’ venerdi a #VillaGrande, residenza romana del Cav, il vertice del #centrodestra con #Berlusconi, #… - breakingnewss__ : #CorsaAlQuirinale: venerdì vertice del centrodestra nella nuova residenza romana di #Berlusconi. -

Ultime Notizie dalla rete : vertice centrodestra

'E' positivo che ilabbia deciso di convocare per venerdì unsul Quirinale'. Lo riferiscono fonti del Pd. 'Questo aiuta sicuramente il chiarimento e speriamo avvicini l'inizio di una discussione vera ..."Conto che il prossimo presidente del Consiglio sia Mario Draghi , che si continui a lavorare con lui. Per il Colle avrete il nome entro 15 giorni". Il leader della Lega, Matteo Salvini , parla della ...Silvio Berlusconi ha sentito, a quanto si apprende, Matteo Salvini e si sono dati appuntamento venerdì per un vertice con Giorgia Meloni a Villa Grande, a Roma. “Conto che il prossimo Presidente del C ..."E' positivo che il centrodestra abbia deciso di convocare per venerdì un vertice sul Quirinale". Lo riferiscono fonti del Pd. "Questo aiuta sicuramente il chiarimento e speriamo avvicini l'inizio di ...