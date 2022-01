Mino Raiolo operato d’urgenza al San Raffaele

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il re dei procuratori mondialiRaiola è statoal Sandi Milano. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L’agente, tra gli altri, di Ibrahimovic e Donnarumma, è stato sottoposto ad un intervento in queste ore. Ancora non sono state rese note le sue condizioni: Raiola dovrà rimanere sotto osservazione in ospedale nelle prossime ore. In aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Preoccupazione per la sua salute. Tra i suoi assistiti, Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti e De Ligt ...Il procuratore sportivo è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza ...