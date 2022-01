Mino Raiola operato d' urgenza al San Raffaele | il procuratore ora è in osservazione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)d': iltra gli altri di Ibrahimovic, Pogba e Haaland è stato sottoposto a intervento chirurgico al Sandi Milano e ora è in...

Advertising

Gazzetta_it : Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Mino Raiola è stato ricoverato e operato d'urgenza al San Raffaele di Milano [?? Gazzetta dello Sport] - sportmediaset : Mino #Raiola è stato ricoverato e operato d'urgenza al San Raffaele di Milano. #SportMediaset… - infoitsport : Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - infoitsport : Mino Raiola operato d’urgenza al San Raffaele -

Ultime Notizie dalla rete : Mino Raiola

è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano: il noto procuratore di molti campioni del calcio resta sotto osservazione. Sono ore difficili per: come riporta La ..., noto procuratore sportivo, e' stato operato d'urgenza al San Raffaele di Milano. E' quanto si apprende da fonti qualificate.e' attualmente ricoverato presso l'ospedale milanese e ...Mino Raiola è stato ricoverato ed operato d'urgenza, oggi 12 gennaio, presso l'ospedale San Raffaele di Milano ...Il noto procuratore Mino Raiola è stato operato d'urgenza per un problema di salute alquanto grave: le sue condizioni ...