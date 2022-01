Milan, Calabria annuncia la positività: «Ci vediamo presto» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Davide Calabria, terzino del Milan, ha annunciato attraverso i suoi canali social la positività al Coronavirus – FOTO Il terzino del Milan, Davide Calabria, ha annunciato con un post sui social positività al Covid. PAROLE – «È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto.» È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi.Ci vediamo presto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Davide, terzino del, hato attraverso i suoi canali social laal Coronavirus – FOTO Il terzino del, Davide, hato con un post sui socialal Covid. PAROLE – «È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci.» È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi.Ci...

