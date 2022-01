Matteo Berrettini entra a far parte del team Asics: “Entusiasta di giocare con queste scarpe” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Matteo Berrettini entra a far parte del team Asics per il 2022. L’azzurro numero sette al mondo, farà parte degli ambassador della casa giapponese nella stagione appena iniziata e indosserà le scarpe progettate per lui dall’azienda nipponica: “Asics è riconosciuta in tutto il mondo per le sue scarpe da tennis. Sono Entusiasta di rappresentare un brand come questo con oltre 70 anni di storia e con una profonda attenzione nel supportare gli atleti. Mi sento molto fiducioso sapendo che giocherò in campo indossando Asics nel 2022 e nei prossimi anni”, ha spiegato il numero uno d’Italia, che indosserà la scarpa Gel-Resolution 8. La scarpa GEL-RESOLUTION 8 è stata sviluppata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022)a fardelper il 2022. L’azzurro numero sette al mondo, faràdegli ambassador della casa giapponese nella stagione appena iniziata e indosserà leprogettate per lui dall’azienda nipponica: “è riconosciuta in tutto il mondo per le sueda tennis. Sonodi rappresentare un brand come questo con oltre 70 anni di storia e con una profonda attenzione nel supportare gli atleti. Mi sento molto fiducioso sapendo che giocherò in campo indossandonel 2022 e nei prossimi anni”, ha spiegato il numero uno d’Italia, che indosserà la scarpa Gel-Resolution 8. La scarpa GEL-RESOLUTION 8 è stata sviluppata ...

