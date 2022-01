Keanu Reeves | sorpresa extra lusso per gli amici

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)non è solo un grande attore, è soprattutto una persona buona, che non perde occasione per far felici le persone che gli stanno intorno. La sua generosità è ormai conclamata, ma non smette di sorprendere, specie in un ambiente come quello di Hollywood, fatto di eccessi e capricci. E invece l’interprete ha mantenuto intatto il suo spirito e la sua umiltà, tanto da decidere di offrire personalmente il viaggio a un gruppo di suoiper averli accanto durante la prima mondiale di Matrix Resurrections, nuovo capitolo della saga che lo vede ancora una volta nei panni di Neo, il suo personaggio forse più riuscito, sicuramente il più famoso., viaggioper gliA dare notizia dell’ennesimo bel gesto di ...

È il racconto di Neo, interpretato da, un hacker con una doppia vita, un "prescelto" che convive con la vaga ma esasperante sensazione che il mondo abbia qualcosa che non va. È come se ...Hai la possibilità di tenerti i 'vecchi'e Carrie - Anne Moss e di cacciare Laurence Fishburne che ti sta sulle scatole. Ah, te l'ho già detto, Lana, che ti offro una vagonata di milioni ...Keanu Reeves non è solo un grande attore, è soprattutto una persona buona, che non perde occasione per far felici le persone che gli stanno intorno. La sua generosità è ormai conclamata ...Al momento, è il 35° film con il maggior incasso in Italia, distante appena 8 milioni da Avengers: Endgame (inarrivabile Avatar con 65.666.319 di euro incassati. Nel complesso, il box office del 6-9 g ...