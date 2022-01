Inter-Juve, Allegri protagonista a bordocampo: il gesto che spiazza i tifosi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Allegri, tra il primo e il secondo tempo supplementare, è stato protagonista di un episodio che sorpreso un po’ tutti. E’ in corso il secondo tempo supplementare della finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e la Juventus. Dopo un ottimo inizio dei nerazzurri, che hanno all’11’ hanno protestato tantissimo per un presunto fallo da rigore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 gennaio 2022), tra il primo e il secondo tempo supplementare, è statodi un episodio che sorpreso un po’ tutti. E’ in corso il secondo tempo supplementare della finale di Supercoppa Italiana tra l’e lantus. Dopo un ottimo inizio dei nerazzurri, che hanno all’11’ hanno protestato tantissimo per un presunto fallo da rigore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ClaMarchisio8 : Siamo andati in vantaggio, subito il pareggio e sofferto... tanto! Bisogna tener duro, tanto sacrificio e sfruttare… - GabCirilli : La Juve è maltrattata dagli arbitri perché l'Inter è una squadra mafiosa - ClaMarchisio8 : Anche se la pressione della #Juve non è di quelle feroci, la capacità dell'Inter nel costruire gioco e uscire dal p… - daianadilisi24 : RT @marifcinter: Vinta mentre la Juve chiedeva il fallo tattico per far entrare Bonucci per i rigori. Neanche Prisco l'avrebbe scritta così… - CPeggion : RT @marifcinter: Vinta mentre la Juve chiedeva il fallo tattico per far entrare Bonucci per i rigori. Neanche Prisco l'avrebbe scritta così… -