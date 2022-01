In pensione con “Quota 102”. Si possono già inviare le domande. L’Inps ha aperto la finestra per chi ha i requisiti. Servono almeno 64 anni e 38 di contributi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si apre la finestra per i lavoratori che volessero andare in pensione anticipata. Chi nel 2022 avrà infatti almeno 64 anni di età e 38 di contributi potrà accedere alla pensione anticipata con la cosiddetta “Quota 102” introdotta dall’ultima legge di Bilancio come “ponte”, dopo l’esaurimento della cosiddetta Quota 100 a fine 2021. A ricordarlo è L’Inps, che ha pubblicato le indicazioni necessarie per presentare la domanda di pensione. I nuovi requisiti pensionistici – ha ricordato l’Istituto presieduto da Pasquale Tridico – devono essere maturati entro il 2022. La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità: il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si apre laper i lavoratori che volessero andare inanticipata. Chi nel 2022 avrà infatti64di età e 38 dipotrà accedere allaanticipata con la cosiddetta “102” introdotta dall’ultima legge di Bilancio come “ponte”, dopo l’esaurimento della cosiddetta100 a fine 2021. A ricordarlo è, che ha pubblicato le indicazioni necessarie per presentare la domanda di. I nuovipensionistici – ha ricordato l’Istituto presieduto da Pasquale Tridico – devono essere maturati entro il 2022. La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità: il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei ...

Giorgiolaporta : Una domanda a #Draghi per la #CONFERENZASTAMPA: la multa di 100 euro la riceveranno anche i #diversamenteAbili che… - Giorgiolaporta : Il #decretoCovid non fa sconti a nessuno e si accanisce anche su quei #diversamenteAbili che vivono con meno di 300… - hakujovdai : No deve fare pure l'offeso, gesù cristo che nervoso Ti sei fatto un abbonamento in palestra, VACCI Prima di andare… - Victor538 : @Corriere Caro amico si faccia un prosecchino con i suoi amichetti Mattei e Freccero, le fara' bene. Stia sereno e… - Antonel36628575 : @CinefiloMarv Ha almeno 58 anni? Se si dille di chiedere pensione con progetto donna e li manda tutti a fare in cul… -