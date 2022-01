Il 15 2 pronuncia Consulta su referendum | anche su cannabis

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 15 febbraio prossimo la Corte costituzionale si pronuncerà sull'ammissibilità di tutti gli 8. Non solo dunque sui sei sulla giustizia e su quello sull'eutanasia, masul quesito ...

Agenzia_Ansa : Il 15 febbraio la Corte costituzionale si pronuncerà su tutti gli 8 referendum: non solo sui 6 sulla giustizia e su…

Non solo dunque sui sei sulla giustizia e su quello sull'eutanasia, ma anche sul quesito sulla cannabis, arrivato proprio oggi alla Consulta dalla Corte di Cassazione, che ha dato il suo via libera. "E' molto importante la pronuncia della Consulta che dichiara illegittime le norme con cui cittadine e cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno di lungo periodo sono stati esclusi dall'assegno maternita' e dal ..."