Ihattaren | il calciatore riparte dall’Utrecht in Olanda

A riportarlo è Gianluca Di Marzio. Ihattaren tornerà in prestito in Olanda, dopo un metà di stagione travagliato. L'avventura di Mohamed Ihattaren in Italia non è mai propriamente iniziata. Il giocatore classe 2002 non è praticamente mai sceso in campo. Arrivato alla Juventus in Estate per quasi 2 milioni di euro dal PSV Eindhoven.

Nelle scorse settimane a tenere banco in casa Juventus è stato il caso, con ilolandese ex Psv che è tornato in Olanda, difatti non disputando neanche un minuto con la maglia ...Commenta per primo La vicenda di Mohamedha i contorni dell'incredibile. L'attaccante prelevato dalla Juventus in estate dal Psv, e ... Ilattualmente si trova ad Utrecht, ma ha ...A riportarlo è Gianluca Di Marzio. Ihattaren tornerà in prestito in Olanda, dopo un metà di stagione travagliato ...Mohamed Ihattaren si prepara alla sua nuova esperienza dopo la sparizione vera e propria da casa Sampdoria, dove teoricamente era in prestito dalla Juventus. Secondo la stampa olandese, infatti, è tut ...