Giulia De Lellis, compleanno amarissimo: «Sto cercando di rimanere tranquilla!» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Nonostante avessi fatto tamponi rapidi, al primo molecolare sono risultata positiva» così Giulia De Lellis comunica ai suoi follower di aver contratto il covid. Tramite una storia Instagram, l’influencer posta una foto dove appare desolata e nella didascalia scrive: «Vi lascio immaginare il mio stato…Torno presto». E aggiunge: «Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni» con uno smile ironico con cui tende a sdrammatizzare la situazione in cui è, preparandosi a festeggiare da positiva il compleanno, il 15 gennaio. Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Nonostante avessi fatto tamponi rapidi, al primo molecolare sono risultata positiva» cosìDecomunica ai suoi follower di aver contratto il covid. Tramite una storia Instagram, l’influencer posta una foto dove appare desolata e nella didascalia scrive: «Vi lascio immaginare il mio stato…Torno presto». E aggiunge: «Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni» con uno smile ironico con cui tende a sdrammatizzare la situazione in cui è, preparandosi a festeggiare da positiva il, il 15 gennaio.

