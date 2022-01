“Finalmente posso dirlo a tutti”. Elettra Lamborghini non vedeva l’ora: fuori la notizia bomba (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Elettra Lamborghini come Demi Lovato, Miley Cirus e Lady Gaga. Non solo per la musica e i brani che sono visualizzati e ascoltati da milioni di follower. Ma anche perché per la famosa ereditiera, come per le sue colleghe, ci sarà spazio al museo Madame Tussauds di Amsterdam. Si tratta della prima italiana che potrà vantarsi di avere una statua nel celebre museo che ha sedi anche a Londra, Singapore, Las Vegas, Praga, Vienna, Tokyo. Pare che Elettra Lamborghini sia particolarmente apprezzata nei Paesi Bassi, complice il matrimonio con il rapper Afrojack di origini olandesi. A settembre 2021 Elettra Lamborghini si è recata al Madame Tussauds, dove ha posato per oltre tre ore per gli scultori, i quali hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)come Demi Lovato, Miley Cirus e Lady Gaga. Non solo per la musica e i brani che sono visualizzati e ascoltati da milioni di follower. Ma anche perché per la famosa ereditiera, come per le sue colleghe, ci sarà spazio al museo Madame Tussauds di Amsterdam. Si tratta della prima italiana che potrà vantarsi di avere una statua nel celebre museo che ha sedi anche a Londra, Singapore, Las Vegas, Praga, Vienna, Tokyo. Pare chesia particolarmente apprezzata nei Paesi Bassi, complice il matrimonio con il rapper Afrojack di origini olandesi. A settembre 2021si è recata al Madame Tussauds, dove ha posato per oltre tre ore per gli scultori, i quali hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato ...

