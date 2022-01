É lecito a questo mondo farsi ancora qualche domanda sui vaccini?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Jenna Jameson, chi era costei?inutile, tutti gli appassionati di un certo hobby la conoscono intimamente: era una pornostar che imperversava su tutti i canali hot e le sue performance rimangono leggendarie anche a una decina d’anni dal ritiro. Oggi sta in ospedale con la sindrome di Guillan-Barrè dopo avere assunto il vaccino. “Ma nessuna correlazione” garantisce lei: anche le dee del sesso sono integrate, si adeguano. La sindrome in questione attacca le gambe, le rende di schiuma e non puoi reggerti in piedi; in effetti attacca l’intero sistema muscolare, ti ritrovi un burattino cui hanno tagliato i fili e i casi dopo la somministrazione non sono pochi, ma niente paura, la correlazione non c’è, non c’è mai, solo casualità. Veramente la sindrome di Guillan-Barrè ha preso anche me, tutte e due le volte che mi sono immunizzato: solo che io sono un esempio da non ...