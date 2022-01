Doc 2, anticipazioni seconda puntata del 20 Gennaio 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Andrà in onda giovedì 20 Gennaio 2022, in prima serata su Raiuno, la seconda puntata di Doc 2 con Luca Argentero: le anticipazioni Giovedì 20 Gennaio 2022, alle 21.25 su Raiuno, andrà in onda la seconda puntata di Doc 2, fiction campione d’ascolti con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, anima dell’equipe del Policlinico Ambrosiano di Milano, che – dopo un incidente – ha perso 12 anni di memoria e sta cercando faticosamente di ricostruire la sua vita. Nel cast anche Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Sara Lazzaro. Di seguito le anticipazioni degli episodi 3 e 4 che vedranno giungere al Policlinico Ambrosiano una new entry: la psicologa Lucia Ferrari, interpretata da Giusy Buscemi. ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Andrà in onda giovedì 20, in prima serata su Raiuno, ladi Doc 2 con Luca Argentero: leGiovedì 20, alle 21.25 su Raiuno, andrà in onda ladi Doc 2, fiction campione d’ascolti con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, anima dell’equipe del Policlinico Ambrosiano di Milano, che – dopo un incidente – ha perso 12 anni di memoria e sta cercando faticosamente di ricostruire la sua vita. Nel cast anche Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Sara Lazzaro. Di seguito ledegli episodi 3 e 4 che vedranno giungere al Policlinico Ambrosiano una new entry: la psicologa Lucia Ferrari, interpretata da Giusy Buscemi. ...

