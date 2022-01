Djokovic ammette che quando è stato intervistato a L’Equipe sapeva di essere positivo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novak Djokovic lo ammette: due giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus ha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista per una intervista. Su Instagram, Djokovic ha ammesso che avrebbe dovuto rimandare l’appuntamento. “Mi sono sentito in dovere di condurre l’intervista a L’Equipe perché non volevo deludere il giornalista”, ha scritto il tennista numero uno al mondo nel post di Instagram. Djokovic ha garantito che in quell’occasione ha “rispettato il distanziamento sociale e ho indossato una mascherina, tranne quando è stata scattata una fotografia”. Nel post, il campione serbo ha anche accusato il suo agente di aver commesso un errore nel modulo di viaggio per l’Australia, dove è andato per giocare gli Open 2022. Sarebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novaklo: due giorni doporisultatoal coronavirus ha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista per una intervista. Su Instagram,ha ammesso che avrebbe dovuto rimandare l’appuntamento. “Mi sono sentito in dovere di condurre l’intervista aperché non volevo deludere il giornalista”, ha scritto il tennista numero uno al mondo nel post di Instagram.ha garantito che in quell’occasione ha “rispettato il distanziamento sociale e ho indossato una mascherina, tranneè stata scattata una fotografia”. Nel post, il campione serbo ha anche accusato il suo agente di aver commesso un errore nel modulo di viaggio per l’Australia, dove è andato per giocare gli Open 2022. Sarebbe ...

