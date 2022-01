Danimarca | via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i fragili

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A causa della nuova impennata di casi di, legatadiffusione della variante Omicron, e della nuova sotto-variante Omicron 2, laha deciso di procedere con le somministrazioni delladiai soggetti più vulnerabili che hanno ricevuto la terzabooster in autunno. Lo ha reso noto il ministro della Salute Magnus Heunicke durante una conferenza stampa. Nel Paese quasi il 55 per cento della popolazione ha finora ricevuto la terza, mentre un gruppo di soggetti altamente(tra cui gli affetti da artrite e altre patologie del sistema immunitario) ha ricevuto anche la. «Nei prossimi giorni – ha proseguito il ministro della Salute danese – la ...

A causa della nuova impennata di casi di Covid , legata alla diffusione della variante Omicron , e della nuova sotto - variante Omicron 2 , la Danimarca ha deciso di procedere con le somministrazioni della quarta dose di vaccino ai soggetti più vulnerabili che hanno ricevuto la terza dose booster in autunno. Lo ha reso noto il ministro della Salute Magnus Heunicke durante una conferenza stampa. Nel Paese quasi il 55 per cento della popolazione ha finora ricevuto la terza dose, mentre un gruppo di soggetti altamente vulnerabili (tra cui gli affetti da artrite e altre patologie del sistema immunitario) ha ricevuto anche la quarta dose. «Nei prossimi giorni – ha proseguito il ministro della Salute danese – la ...