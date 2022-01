C'è Posta per Te, la cucina di Giovanni denuncia Alessia Quarto? "Ecco tutta la verità" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella prima puntata di C'è post per te, la storia più forte e talvolta tragicamente surreale è quella degli ex coniugi di Giovanni e Alessi. L'ha tradita con suo cugino. Inevitabilmente lei, originaria di Boscoreale (Napoli), quando venne a conoscenza delle corna - preoccupata per le aggravanti accadute in famiglia - abbandonò l'ex marito comparso agli studi di Canale Cinque, chiedendo perdono e un secondo opportunità. Alessia, con suo padre, fu irremovibile mentre chiudeva la busta. E oggi? Qual è la situazione con Giovanni? La coppia è cambiata o no? No, non si torna ad innamorarsi di Giovanni e Alessia. Lo ha spiegato lei stessa attraverso le sue Storie di Instagram dopo la puntata di C'è Posta per te andata in onda. “Non so cosa ti aspetti da me, sono una ragazza normale. La mia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella prima puntata di C'è post per te, la storia più forte e talvolta tragicamente surreale è quella degli ex coniugi die Alessi. L'ha tradita con suo cugino. Inevitabilmente lei, originaria di Boscoreale (Napoli), quando venne a conoscenza delle corna - preoccupata per le aggravanti accadute in famiglia - abbandonò l'ex marito comparso agli studi di Canale Cinque, chiedendo perdono e un secondo opportunità., con suo padre, fu irremovibile mentre chiudeva la busta. E oggi? Qual è la situazione con? La coppia è cambiata o no? No, non si torna ad innamorarsi di. Lo ha spiegato lei stessa attraverso le sue Storie di Instagram dopo la puntata di C'èper te andata in onda. “Non so cosa ti aspetti da me, sono una ragazza normale. La mia ...

Advertising

INPS_it : Sono in corso tentativi di #truffa tramite e-mail di #phishing. ??#Inps per motivi di sicurezza, non invia mai com… - trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - asNovelaFan : RT @Diregiovani: L'attore turco tornerà per la terza volta da Maria de Filippi ?? #canyaman maria #CePostaPerTe #canyaman - rima_lah : RT @Diregiovani: L'attore turco tornerà per la terza volta da Maria de Filippi ?? #canyaman maria #CePostaPerTe #canyaman - Canloveee : RT @tuttotv_info: Sabato a #CePostaPerTe sarà ospite l'attore turco #CanYaman > -