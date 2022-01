Caos Lapadula | la posizione del giocatore e del suo legale | la notizia

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildi Gianlucaha espresso, attraverso un comunicato alla società, il proprio dissenso per decisione presa dal Benevento nei confronti del proprio assistito. L’attaccante peruviano, difatti, è stato messo fuori rosa dal club campano e non è stato dunque convocato per la partita contro il Monza. L’avvocato Paolo Rodella ha dunque deciso di render chiara ladelcon un comunicato. Il comunicato “Con riferimento alle dichiarazioni rese dal Sig. Fabio Caserta in data odierna, secondo le quali Gianlucaavrebbe affermato di voler andare via da Benevento e di non voler giocare già contro il Monza, si intende precisare quanto segue: – La possibilità di un “divorzio” dal Benevento era stata già seriamente considerata la scorsa estate. Poi, d’intesa con la ...